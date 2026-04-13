Лавров заявил о готовности работать с новым правительством Венгрии

Россия будет строить взаимодействие с новым правительством Венгрии, исходя из того, как Будапешт определяет свои национальные интересы. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью ИС «Вести» .

«Мы готовы выстраивать отношения с новым правительством. Все зависит от того, как это правительство понимает свои национальные интересы», — сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия заинтересована в равноправном и взаимовыгодном сотрудничестве, основанном на балансе интересов сторон. Лавров также отметил, что не намерен делать выводы на основе заявлений, звучащих в ходе предвыборной или поствыборной риторики, и предложил оценивать ситуацию по реальным действиям.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Победу одержала оппозиционная партия «Тиса» под руководством Петера Мадьяра, получившая большинство мест в парламенте. Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение своей партии.