Мадьяр поставил ультиматум президенту Венгрии и потребовал его отставки

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр пригрозил отстранить от должности президента страны Тамаша Шуйока, если тот не уйдет добровольно. Об этом он написал в соцсети X .

«Если эти чиновники не уйдут добровольно до 31 мая, то на основании мандата, полученного от миллионов венгров, мы отстраним их от должности», — заявил Мадьяр.

Он уточнил, что это касается также председателя Верховного суда, главы Национального управления по делам юстиции, председателя Конституционного суда и генпрокурора.

На прошедших 12 апреля выборах партия «Тиса» получила 141 место в парламенте, правящий альянс «Фидес», в который входит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, — 52 мандата.

Сам Орбан поздравил оппозиционную партию с победой и признал, что его политическая сила уступила. Результаты он назвал понятными, хоть и болезненными.