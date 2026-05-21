Россия и Китай сблизили позиции по ключевым деталям строительства газопровода «Сила Сибири — 2» во время визита президента Владимира Путина в Пекин. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков .

«Достигнут прогресс. И действительно достигнуто понимание по многим ключевым деталям темы „Сила Сибири — 2“», — сказал он.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что окончательный договор пока не подписали. Осталось согласовать несколько нюансов. Переговоры продолжатся.

Перед началом визита Путина в Китай помощник президента по международным делам Юрий Ушаков сообщал, что по итогам встречи лидеры стран подпишут более 40 соглашений, чтобы углубить совместную работу в сферах промышленности, транспорта и энергетики, включая газопровод «Сила Сибири — 2».

Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали Совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.