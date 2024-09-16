Назван подозреваемый во втором покушении на Трампа

Предполагаемым подозреваемым во втором покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа оказался Райан Раут. Об этом сообщила газета New York Post .

«Источники в правоохранительных органах идентифицировали подозреваемого как 58-летнего Райана Уэсли Раута», — указали авторы материала.

У подозреваемого уже есть судимость. По данным газеты, Раут писал о политике, а с 2019 года делал пожертвования только кандидатам от Демократической партии.

Как указали авторы статьи, подозреваемый выступал за отправку американских бойцов, сражавшихся в Афганистане, на Украину. Также он сам изъявлял желание вступить в ряды ВСУ, ездил в республику и поддерживал киевские власти.

Трамп сообщил, что не пострадал в результате стрельбы и находится в безопасности. Выстрелы прозвучали в районе гольф-клуба Trump West Palm Beach. В кругу своих сторонников кандидат в президенты США пошутил, что из-за этого ему не дали завершить игру. Трамп добавил, что его это огорчило.