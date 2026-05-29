Путину доложили об инциденте с беспилотником в Румынии — Песков
Президент Владимир Путин в курсе ситуации с беспилотником в Румынии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС.
Он иронично ответил на вопрос журналистов о том, доложили ли главе государства о случившемся.
«А как вы думаете? Утаили?» — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента не стал комментировать ситуацию и отметил, что российский лидер находится в Астане и сконцентрировался на двусторонних российско-казахстанских отношениях и на тематике ЕАЭС.
Ранее Минобороны Румынии сообщило о том, что на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац рухнул БПЛА. В мае истребители НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Эстонии. Аппарат нейтрализовали румынские самолеты над озером Выртсъярв.