Президент Владимир Путин в курсе ситуации с беспилотником в Румынии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

Он иронично ответил на вопрос журналистов о том, доложили ли главе государства о случившемся.

«А как вы думаете? Утаили?» — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента не стал комментировать ситуацию и отметил, что российский лидер находится в Астане и сконцентрировался на двусторонних российско-казахстанских отношениях и на тематике ЕАЭС.

Ранее Минобороны Румынии сообщило о том, что на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац рухнул БПЛА. В мае истребители НАТО сбили беспилотник в воздушном пространстве Эстонии. Аппарат нейтрализовали румынские самолеты над озером Выртсъярв.