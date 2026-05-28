Песков заявил, что страны ЕС не выходили на Россию с предложением переговоров

Страны Евросоюза не обращались к России с какими-либо инициативами о переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«Нет, не выходили», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия должна прекратить огонь перед началом мирных переговоров по Украине.

Также она сказала, что Евросоюз намерен потребовать от российской стороны ограничения ее армии в случае переговорного процесса по урегулированию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал это заявление идиотским и отметил, что не станет его комментировать.