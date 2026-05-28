Лавров назвал идиотскими заявления Каллас об ограничении российских войск

Заявления главы евродипломатии Каи Каллас о намерении требовать от России ограничения ее войск — идиотские. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с газетой «Известия» .

«Слушайте, я идиотские заявления не обсуждаю», — сказал он.

Ранее Каллас заявила, что Евросоюз намерен потребовать от России ограничения ее армии в случае начала мирных переговоров по Украине. Она отметила, что Брюссель будет настаивать на выводе российских военных из Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии.

Также Каллас заявила, что для начала мирных переговоров Россия должна «прекратить бомбардировки» и согласиться на «безоговорочное прекращение огня». Она сочла необходимым, чтобы Европа была представлена на переговорах, поскольку собирается настаивать на уступках от России.