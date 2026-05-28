В ЕС назвали условия для начала переговоров по Украине

Каллас: Россия должна прекратить огонь для начала переговоров по Украине

Россия должна ввести режим прекращения огня, чтобы начались мирные переговоры по Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью Der Spiegel .

«[Президент России Владимир Путин] должен остановить конфликт. Россия должна прекратить бомбардировки <… >. Она должна согласиться на безоговорочное прекращение огня», — сказала она.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже отмечал, что переговоры будут крайне сложными и потребуют учесть множество нюансов. Он подчеркнул, что режим прекращения огня, который откроет путь к полноформатным мирным переговорам, станет возможен только после того, как президент Украины Владимир Зеленский прикажет ВСУ покинуть территорию Донбасса.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что переговоры с Украиной сейчас не ведутся. Он отметил, что Россия представила свои условия.