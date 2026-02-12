Нефтяной кризис уничтожит Кубу? Два американских сценария и одна слабость Трампа

Объявление властей Кубы о прекращении заправки самолетов стало свидетельством того, что бушующий на острове топливный кризис вышел за рамки внутренних проблем и превратился в международный. Под угрозой оказалась сфера туризма, обеспечивающая значительную часть бюджета. Нехватку топлива на острове спровоцировали США, используя экономическое давление в качестве инструмента политического удушения. В предпосылках кризиса и его последствиях разбирался 360.ru.

Остров свободы в прицеле Белого дома

Президент США Дональд Трамп никогда не скрывал своего критического отношения к Кубе. Еще во время своего первого срока он вернул жесткий санкционный режим, существенно смягченный его предшественником Бараком Обамой. Новые планы президента на остров раскрыл госсекретарь США Марко Рубио во время своего выступления в конгрессе в конце января, объявив, что с коммунистическим режимом на Кубе пора заканчивать. «Это не значит, что мы собираемся что-то менять, но мы хотели бы этого», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. Перебои с поставками нефти возникли на Кубе еще в конце прошлого года, после того как военный флот США остановил весь морской экспорт из Венесуэлы — ключевого партнера острова с конца 1990-х годов. В результате импорт топлива на Кубу значительно упал впервые за много лет. После операции США по захвату президента Николаса Мадуро и его супруги Белый дом взялся за главного союзника Венесуэлы в регионе. Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал угрожающий пост, заявив, что Куба больше не получит ни капли венесуэльской нефти, и призвал власти острова заключить сделку, «пока не стало слишком поздно».

Фото: White House

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес обвинил США в шантаже, а президент республики Мигель Диас-Канель пообещал противостоять агрессии Белого дома до последнего. В конце января Трамп пошел на крайние меры и подписал указ о вводе режима чрезвычайного положения из-за угрозы национальной безопасности со стороны Кубы. Под предлогом сотрудничества острова с Россией, Китаем и Ираном он пригрозил ввести дополнительные тарифы против стран, которые начнут поставки нефти на Кубу, чем напугал Мексику, которая приостановила экспорт топлива. В ответ власти острова объявили о введении режима международного чрезвычайного положения из-за угрозы со стороны США.

Топливный кризис на Кубе уже на пике

За последние несколько недель Куба столкнулась с острой нехваткой энергии. В стране ввели веерные отключения света, сократили время работы учебных заведений, отменили проведение крупных мероприятий и ограничили работу общественного транспорта. Минздрав острова объявил о сокращении проведения плановых госпитализаций и операций ради сохранения ресурсов для экстренной медицинской помощи. Временно прекратили работать туристические объекты. По данным газеты Financial Times, запасов нефти на Кубе хватит на 15–20 дней при текущем уровне спроса. Нехватка топлива уже привела к сокращению поставок продовольствия в страну. Католическая церковь и гуманитарные организации направили на остров гуманитарную помощь. К ним присоединилась Мексика. В начале этой недели власти Кубы предупредили авиакомпании о нехватке топлива для заправки самолетов. Российские перевозчики объявили о прекращении рейсов на Кубу и организовали вывозные рейсы. Министерство экономического развития выпустило рекомендацию для туристических компаний о приостановке продажи туров.

Как Россия поможет Кубе?

Фото: Hua JinÂ·aiernandesi / www.globallookpress.com

Поставка российской нефти и нефтепродуктов на Кубу начнется в ближайшее время. Об этом в комментарии «Известиям» заявили представители посольства России в Гаване. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг это сообщение. Он подчеркнул, что Россия находится в диалоге с публичными властями и обсуждает варианты помощи, но не в открытом режиме. «О таком сильно публично говорить по этим вопросам сейчас нельзя. По понятным причинам. Я лишь могу повторить, что все эти дни мы говорим: мы в контакте с нашими кубинскими друзьями, обсуждаем варианты оказания им помощи», — заявил Песков. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков при этом обращает внимание, что поставки российской нефти на Кубу несут значительные риски. По его словам, американцы располагают достаточным количеством сил и средств в регионе, чтобы остановить любой танкер, перевозящий нефть. Также эксперт обратил внимание на заявление посольства России о гуманитарном характере поставок энергоносителя на Кубу. «Физически доставить так, чтобы американцы не захватили, сложно. Гуманитарный вопрос: мы просто так собираемся нефть и нефтепродукты Кубе доставлять? Зачем нам это делать? У нас и так дефицит бюджета, с какой стати мы станем бесплатно что-то отдавать», — указал Юшков в беседе с 360.ru. Аналитик не исключил, что Россия может предложить администрации США рассмотреть поставки авиакеросина для самолетов, чтобы обеспечить вылет своих граждан, которые сейчас остаются на острове.

Фото: РИА «Новости»

При этом само появление сообщения о возможности поставок нефти на Кубу специалист связал с ухудшением отношений России и США по вопросу Украины. «То есть это такой дипломатический укор американцам, раз они не идут нам навстречу по украинскому кейсу, то Россия может надавить за счет попыток поставки нефти на Кубу. Но здесь вопрос: к каким негативным дипломатическим эффектам это приведет и стоит ли нам таскать каштаны из огня?» — подчеркнул собеседник 360.ru. По его мнению, власти Кубы должны пойти на переговоры с американцами и выработать план действий, а не рассчитывать на то, что Россия обеспечит им бесплатные поставки нефти.

Чего добиваются США?

Этим давлением на Кубу Трамп добивается по меньшей мере покаяния за революцию в середине прошлого века, а в большей — ликвидации действующей системы власти, считает профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета Лазарь Хейфец. Он напомнил, что республиканец усилил давление на Кубу еще во время первого срока, а во втором конфронтация возросла с приходом в его команду этнического кубинца Марко Рубио. «Часть этой эскалации стала видна после похищения Николаса Мадуро, потому что Венесуэла в последние годы выступала для Кубы в определенных пределах в роли Советского Союза, оказывая финансовую, политическую и военную поддержку», — заявил Хейфец. Дальнейшие действия США тут могут пойти по двум сценариям. Первый и маловероятный — наземная операция на Кубе.

Фото: White House

На такой шаг Белый дом вряд ли пойдет, потому что вооруженные силы островного государства достаточно неплохие, а офицерский состав имеет реальный боевой опыт в Анголе и Эфиопии. Рисковать своими военными Трамп не станет. «Второй вариант — это экономическое давление. На Кубе действительно очень сложное положение, вызванное в первую очередь многолетней блокадой со стороны США и, будем честны, не совсем эффективным управлением. Там очень тяжелые энергетические проблемы и устаревшее оборудование на теплоэлектроцентралях, которые не могут работать без поставок нефти», — добавил Хейфец. Тут же он подчеркнул, что, по неофициальным данным, кубинцы вступили в переговоры с американцами. Они проходят в Мексике, и остров представляет сын Рауля Кастро, полковник Алехандро Кастро, который в свое время вел диалог с администрацией Обамы. «Кубе нужно думать о поиске компромисса, но найти его достаточно сложно, учитывая непримиримую позицию Трампа», — добавил Хейфец.

Фото: РИА «Новости»

На вопрос о том, какие страны могут прийти Кубе на помощь и открыть поставки нефти, профессор заявил, что таких государств не так много. Прежде всего это Китай и Вьетнам. «На прошлой недели глава МИД Кубы Бруно Родригес посетил эти страны, причем не как министр, а как специальный представитель правительства и Коммунистической партии. Понятно, что речь шла о возможности оказания Кубе поддержки со стороны этих стран», — пояснил собеседник 360.ru. Возможность помощи от стран региона Хейфец назвал маловероятной, так как угрозы Трампа ввести пошлины и санкции, увы, возымели эффект, поэтому многие испугались, что это приведет к непредсказуемым последствиям в экономике. Нефтедобывающие государства Ближнего Востока также вряд ли решатся на противостояние с США. У них есть свои проблемы, в решении которых принимает участие администрация Трампа. Поэтому рисковать ради страны в Карибском море они вряд ли станут.

Энергетическая блокада аукнется Америке

Белый дом рассчитывает, что сочетание экономического давления повысит уязвимость кубинского руководства. Однако на самом деле последствия такой политики ударят по самим США.

Фото: Ralph Lueger, via www.imago-imag / www.globallookpress.com

По мнению старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Майкла Рубина, администрация Трампа давит на Кубу, не понимая, что делать дальше. Он пояснил, что если власть на острове рухнет, то рядом с Калифорнией появится похожая на Гаити территория, находящаяся под контролем банд, преступных синдикатов и наркокартелей. «Сегодня ни у президента Трампа, ни у госсекретаря Рубио нет плана переходного периода на Кубе», — подчеркнул Рубин в комментарию Forbes. По его словам, самым большим риском для США станет массовая миграция, с которой придется разбираться властям Флориды. С учетом того, что Федеральное агентство по обеспечению безопасности на море и без того перегружено задачами и испытывает дефицит бюджета, остановить беженцев никто не сможет. «Поэтому администрации Трампа нужно рассказать о своем видении свободной Кубы и начать к нему готовиться», — добавил Рубин. Вероятный миграционный кризис Кубы грозит не только США, но и соседним странам: Ямайке, Мексике и Каймановым островам. Туда бросятся оставшиеся без света и еды жители. Такой прогноз сделали эксперты Флоридского международного университета. Специалисты напомнили о кризисе 1994 года, когда с Кубы на самодельных плотах мигрировали 10% всего населения. На этот раз речь идет о численности в десятки раз больше.