Песков заявил, что Путин и Трамп давно знакомы и общаются на «ты»

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп давно знакомы, относятся друг к другу с теплотой и обращаются на «ты». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в эфире Радио РБК.

Также пресс-секретарь президента заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа могут организовать в любой момент. И отдельно отметил, что российский лидер высоко ценит готовность главы Белого дома помогать в урегулировании конфликта на Украине.

Ранее Трамп избежал вопроса журналистов о том, доверяет ли политик российскому коллеге так же, как раньше. Он пообещал дать ответ на него в течение месяца.

Помимо этого, американский лидер назвал действия России на Украине бесцельными. По его словам, страна могла бы завершить все за неделю. Сейчас для киевского режима настало время действовать. При этом Трамп пожелал всего наилучшего обеим сторонам вне зависимости от развития сценария.