Новый телефонный разговор Путина и Трампа могут организовать в любой момент

Песков заявил, что звонок Путина и Трампа могут организовать в любой момент

Звонок президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может начаться в любой момент. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости» .

«Нет, пока планов таких не было. Но он в любой момент может быть организован», — ответил он на вопрос журналистов.

Также представитель Кремля отметил, что президент высоко ценит готовность американского коллеги помогать в урегулировании украинского вопроса.

«Путин по-прежнему высоко ценит готовность Трампа помогать, готовность Трампа вместе искать развязки», — сказал Песков.

Ранее Трамп на пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским избежал ответа на вопрос по поводу доверия Путину. Журналисты спросили, верит ли политик российскому коллеге так же, как раньше. Глава государства ответил, что даст знать об этом в течение месяца.