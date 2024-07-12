Песков заявил, что к «покушению» на главу Rheinmetall нельзя относиться серьезно

Нельзя серьезно относиться к сообщениям о якобы готовившемся Россией покушении на генерального директора немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Все это в стиле очередных фейков подается», — отметил он.

О якобы сорванном «российском плане» по убийству главы Rheinmetall сообщил телеканал CNN. И этот заговор, утверждали журналисты, был лишь одним из серии.

Песков подчеркнул, что публикация не содержит конкретной аргументации и фактов. Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался комментировать информацию американского канала, который, ссылаясь на анонимные источники, не привел никаких доказательств.

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