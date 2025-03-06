Песков прокомментировал заявления Макрона об Украине

Из недавних заявлений президента Франции Эммануэля Макрона можно сделать вывод, что страна не исключает возможности продолжения военных действий на территории Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, о продолжении войны», — сказал Песков.

В ходе своего выступления на телеканале BFMTV президент Франции Эммануэль Макрон высказал мнение, что Россия представляет собой угрозу для Франции и Европы. Он подчеркнул, что Россия создает угрозу в различных сферах: в воздухе, в социальных сетях и в киберпространстве. Кроме того, Макрон заявил, что Россия продолжает процесс перевооружения.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров назвал угрозой для России слова Макрона о ядерном оружии. Он также отметил, что высказывания французского лидера о конфликте на Украине нервозные и пространные.