Песков не исключил изменение позиции Макрона по Украине

В будущем позиция лидеров европейских стран может измениться под влиянием США. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что лидер Франции Эммануэль Макрон неоднократно выступал за переговоры с президентом Владимиром Путиным, однако не делал никаких шагов в этом направлении.

«Наоборот, Франция занимала позицию скорее в пользу продолжения войны любыми средствами», — подчеркнул Песков.

По его словам, позиция европейских стран в вопросе конфликта на Украине и переговоров может измениться из-за динамики российско-американских отношений.

«Поэтому как дальше будет трансформироваться позиция европейцев, учитывая их контакты с американцами, учитывая в целом недавно возникшую динамику российско-американских отношений, посмотрим, время покажет», — объяснил представитель Кремля.

Ранее Макрон сообщил, что ЕС поддержит транш Украине на сотни миллиардов евро. Финансирование одобрят на саммите, который состоится в Брюсселе 6 марта.