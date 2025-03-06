Лавров назвал угрозой для России слова Макрона о ядерном оружии

Россия считает угрозой России риторику президента Франции Эммануэля Макрона об использовании ядерного оружия. Об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза», — подчеркнул дипломат.

Он также назвал нервозными и пространными высказывания французского лидера о конфликте на Украине.

Ранее Макрон во время экстренного обращения к нации сообщил, что решил начать стратегические дебаты об использовании ядерного оружия для защиты европейских стран.

Слова французского президента удивили официального представителя МИД России Марию Захарову. Она напомнила, что Макрон делал громкие высказывания ровно в то время, когда во Францию направлялся новый посол.