Мир 28 апреля 2024, 12:32 Песков сравнил изъятие активов РФ с забиванием крышки гроба экономической системы Запада Песков: изъятие активов РФ — гвоздь в крышку гроба экономической системы Запада РИА «Новости»

Читать 360 в

Говорить об окончательной экспроприации активов России Западом преждевременно, но если это произойдет, такой шаг можно назвать солидным гвоздем в будущем гробу всей западной экономической системы координат. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Конечно, здесь есть западные деньги, у нас есть западные деньги различных структур, сейчас не время конкретизировать», — заметил представитель Кремля.

Реклама

При условии, если экспроприация действительно случится, хотя пока говорить об этом рано, подчеркнул он, мир столкнется с очень опасным прецедентом. Сравнить происходящее можно с забиванием крышки гроба экономической системы координат Запада. И воровство российских активов будет одним из солидных гвоздей в этом процессе.

«Конечно же, иностранные инвесторы, иностранные государства <…> отныне начнут десять раз думать перед тем, как вкладывать свои деньги [в активы этих стан]. Исчезнет надежность», — указал Песков.

Он отдельно отметил, что потерять ее можно очень легко — за одну ночь, за одно глупое, непродуманное решение. А восстанавливается надежность гораздо труднее. На это могут уйти десятилетия, а то и больше.

«Разумеется, будут очень широкие судебные перспективы у таких решений. И, разумеется, Россия воспользуется этими судебными перспективами и будет бесконечно отстаивать свои интересы в этом плане», — предупредил пресс-секретарь президента.