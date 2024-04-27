Медведев назвал закон о конфискации активов присвоением ценностей России | 360°

Мир 27 апреля 2024, 21:50 Медведев назвал закон о конфискации активов присвоением ценностей России Медведев обвинил США в создании механизма о присвоении ценностей России РИА «Новости»

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США после объявления России гибридной, правовой и судебных войн выкатили механизм для незаконного присвоения национальных ценностей. Об этом в Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Так он назвал принятый властями США закон о конфискации российских активов.

Политик подчеркнул, что это решение полностью противоречит международным нормам, но требует ответа на хамское и беззастенчивое похищение ценностей России.

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Медведев признал, что американского государственного имущества в стране недостаточно, чтобы наложить на него арест. Поэтому за решение своей страны должны расплатиться американский бизнес и частные лица.

«Да, это сложная история, поскольку они выступали как инвесторы в российскую экономику. И мы гарантировали неприкосновенность их права частной собственности. Но случилось непредвиденное — их государство объявило нам гибридную войну, в том числе правовую и судебную», — написал политик.

В качестве выхода Медведев предложил расширить понятие реторсии — ответных ограничений имущественных прав иностранных граждан и компаний за санкции против России. Теперь иностранцев не просто ограничат в правах на владение, а полностью лишат.

«Это потребует известной коррекции российского гражданского законодательства. Но Америка и американцы должны заплатить за свои преступные решения. Fiat iustitia, et pereat mundus! (Да свершится справедливость, даже если мир погибнет — прим. ред.) — подытожил Медведев.

Законопроект о конфискации российских активов вошел в пакет документов о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, которые подписал президент США Джо Байден.

Принятый закон дал американскому лидеру полномочия принятия решения об изъятии российских активов без решения суда или одобрения конгресса.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что принятый в США законопроект не останется без ответа и обернется долгими судебными разбирательствами. Он подчеркнул, что этот процесс нанесет крупный ущерб экономическим интересам США.