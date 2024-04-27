Сенатор раскритиковал законопроект США о конфискации российских активов | 360°

Мир 27 апреля 2024, 07:58 Сенатор раскритиковал законопроект США о конфискации российских активов Сенатор Цеков: проект США о конфискации активов России сильно навредил доллару РИА «Новости»

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Американский проект закона о возможности конфискации российских активов серьезно ударил доллару и самим США. Такое мнение выразил сенатор Сергей Цеков в эфире радио «Спутник в Крыму».

Он назвал подобное решение возмутительным. По его словам, этот законопроект нарушает все международные финансовые взаимоотношения.

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Сенатор отметил, что принятый проект будет обоюдоострым. Россия имеет возможность ответить на него.

«За то, что они могут конфисковать пять миллиардов долларов, США очень сильно навредили себе. Думаю, многие страны подумают над тем, а вообще следует ли какие-то деньги хранить в США», — высказался политик.

Он предрек дальнейший подрыв доллара после принятия законопроекта о конфискации российских активов. Цеков также предположил, что своим решением Соединенные Штаты пытаются сподвигнуть к подобным действиям ЕС.

Палата представителей конгресса США поддержала проект о конфискации активов России в пользу Украины. МИД РФ заявили, что решение Соединенных Штатов не оставят без ответа.