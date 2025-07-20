Песков сравнил Германию с локомотивом, который не вывезет оплату оружия для ВСУ

Песков: Германия сломается от оплаты поставок вооружений для ВСУ в одиночку

Входящие в НАТО страны Европейского союза начали массово отказываться от предложения президента США Дональда Трампа оплатить поставки оружия для Украины. Пока еще держится Германия, но, если останется одна, у нее начнутся большие проблемы. Об этом в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Германия входит в число крупнейших экономик мира и выполняет роль экономического локомотива Евросоюза.

«Но этот локомотив не способен понести такое бремя финансовое в одиночку. Сломается», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что сейчас в Европе развернулись споры, кто должен оплачивать поставки вооружения для Украины. Но цель этих обсуждений направлена не на урегулирование конфликта, а на продолжение боевых действий для подавления России.

«Проводят такую концентрированную профессиональную работу и в своем обществе, и за рубежом с тем, чтобы представить Россию в качестве исчадия ада. И для того, чтобы обеспечить продолжение войны, чтобы все-таки подавить Россию происходит эта дискуссия насчет того, кто будет оплачивать», — сказал Песков.

С заявлением о том, что европейские члены НАТО начнут закупать американское оружие для дальнейшей передачи Украине, выступил президент США Дональд Трамп. Первой от инициативы отказалась Чехия, которая предпочла отыскать другие способы поддержки.

Франция заявила, что в условиях дефицита государственного бюджета сконцентрируется на развитии собственного военного производства. На нехватку денег пожаловалась и Италия. Власти страны подчеркнули, что у них нет достаточного количества средств, в отличие от Германии, которая пообещала Украине поставки дальнобойного оружия.