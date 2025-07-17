Германия пообещала отправить на Украину дальнобойное оружие

Украина скоро получит системы вооружения дальнего действия, произведенные в сотрудничестве с Великобританией. Об этом в ходе пресс-конференции с британским премьер-министром Киром Стармером заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, трансляцию выступления провел телеканал Phoenix.

«Речь идет не только о противовоздушной обороне, но и о возможностях Украины лучше защищаться с помощью дальнобойных систем. <…> Уже в ближайшее время она получит значительную поддержку в этом направлении», — отметил он.

По словам Мерца, передача дальнобойного оружия произойдет в ближайшие недели и месяцы. Других подробностей немецкий политик не стал приводить.

В понедельник, 14 июля, президент США Дональд Трамп пообещал поставить на Украину новое оружие, в том числе ЗРК Patriot. Позже министр обороны Германии Борис Писториус предупредил, что отправка американских систем может занять несколько месяцев.