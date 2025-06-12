Песков счел поздравление от США позитивом

Поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России является позитивным сигналом. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля.

По словам пресс-секретаря президента, поздравление продемонстрировало конструктивное отношение Белого дома к контактам с Россией.

Администрация Дональда Трампа выступает за решение проблем с помощью диалога, несмотря на существующие между странами разногласия, добавил он.

«Это очень позитивная новость», — подчеркнул Песков.

Ранее Рубио в честь праздника обратился к России. Он сообщил, что США поддерживают россиян в стремлении к светлому будущему. Также дипломат объяснил, что Белый дом хочет конструктивно вести с Россией диалог для урегулирования украинского конфликта.