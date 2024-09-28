Минимум 65 ракет выпустил Ливан по Израилю в ночь на 28 сентября

Times of Israel: со стороны Ливана по Израилю ночью выпустили не менее 65 ракет

Вооруженные силы Израиля зафиксировали в минувшую ночь массированные ракетные удары со стороны соседнего Ливана. Военные, сообщила газета The Times of Israel , насчитали не менее 65 пусков по израильской территории.

Из них 30 ракет направили на город Цфат. В результате атаки легкие ранения получила 68-летняя женщина. Еще около 35 ракетных запусков зафиксированы над районами Нижней и Западной Галилеи.

ВВС Израиля ликвидировали на юге Сирии полевого командира палестинского движения ХАМАС Ахмада Мухаммада Фахду. Израильские военные обвиняли его в причастности к обстрелам их позиций на Голанских высотах.

Ранее вооруженные формирования движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по Тель-Авиву с применением модернизированной баллистической ракеты. В результате попыток укрыться в убежищах пострадали 17 человек.