Минимум 65 ракет выпустил Ливан по Израилю в ночь на 28 сентября

Вооруженные силы Израиля зафиксировали в минувшую ночь массированные ракетные удары со стороны соседнего Ливана. Военные, сообщила газета The Times of Israel, насчитали не менее 65 пусков по израильской территории.
Из них 30 ракет направили на город Цфат. В результате атаки легкие ранения получила 68-летняя женщина. Еще около 35 ракетных запусков зафиксированы над районами Нижней и Западной Галилеи.
ВВС Израиля ликвидировали на юге Сирии полевого командира палестинского движения ХАМАС Ахмада Мухаммада Фахду. Израильские военные обвиняли его в причастности к обстрелам их позиций на Голанских высотах.
Ранее вооруженные формирования движения «Ансар Аллах» нанесли ракетный удар по Тель-Авиву с применением модернизированной баллистической ракеты. В результате попыток укрыться в убежищах пострадали 17 человек.
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