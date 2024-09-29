«Хезболла» подтвердила гибель двух высокопоставленных членов движения

Удары Израиля по Бейруту стали причиной гибели члена центрального совета движения «Хезболла» Набиля Каука и командующего южным фронтом Али Караки. Об этом со ссылкой на официальное заявление ливанской организации сообщило РИА «Новости» .

В «Хезболле» уточнили, что Караки погиб в минувшую пятницу, когда авиация Израиля нанесла удар по югу ливанской столицы, Каук умер на следующий день от полученных при атаке ЦАХАЛ 28 сентября травм.

О ликвидации Набиля Каука Армия обороны Израиля сообщила в воскресенье, 29 сентября. В пресс-службе ЦАХАЛ пояснили, что политик считался особо приближенным к руководству «Хезболлы» и принимал участие в терактах против Израиля.

Военные добавили, что продолжат бомбардировки Ливана, пока не уничтожат всю верхушку «Хезболлы», а также дадут отпор тем, кто угрожает Израилю.