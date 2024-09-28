«Хезболла» подтвердила гибель Насраллы после удара ЦАХАЛ

«Хезболла» подтвердила гибель своего лидера Насраллы при ударе ЦАХАЛ по Бейруту

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла погиб при израильском ударе по Бейруту. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на официальное заявление ливанской группировки.

Там подчеркнули продолжат борьбу с Израилем после убийства своего руководителя и станут еще ожесточеннее.

Ранее такое заявление сделали представители Армии обороны Израиля. Кроме Насраллы, по их словам, погибли командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Карки и другие командиры.

Также 12-й канал израильского телевидения сообщал, что из-под руин здания командного пункта извлекли тело дочери лидера движения Зейнаб.

По мнению агентства Bloomberg, власти Израиля не хотят проводить наземную военную операцию в Ливане, опасаясь дальнейших репутационных потерь. Вместо этого они избрали тактику, по которой обескровливают «Хезболлу» до такого состояния, чтобы она уже не могла наносить ракетные удары.