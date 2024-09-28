«Хезболла» подтвердила гибель Насраллы после удара ЦАХАЛ

«Хезболла» подтвердила гибель своего лидера Насраллы при ударе ЦАХАЛ по Бейруту

Marwan Naamani
Фото: Marwan Naamani/Global Look Press

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла погиб при израильском ударе по Бейруту. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на официальное заявление ливанской группировки.

Там подчеркнули продолжат борьбу с Израилем после убийства своего руководителя и станут еще ожесточеннее.

Ранее такое заявление сделали представители Армии обороны Израиля. Кроме Насраллы, по их словам, погибли командующий южным фронтом «Хезболлы» Али Карки и другие командиры.

Также 12-й канал израильского телевидения сообщал, что из-под руин здания командного пункта извлекли тело дочери лидера движения Зейнаб.

По мнению агентства Bloomberg, власти Израиля не хотят проводить наземную военную операцию в Ливане, опасаясь дальнейших репутационных потерь. Вместо этого они избрали тактику, по которой обескровливают «Хезболлу» до такого состояния, чтобы она уже не могла наносить ракетные удары.

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