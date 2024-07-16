Песков: саммит по Украине в Швейцарии не был мирным

Саммит по Украине в Швейцарии не был мирным. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков телеканалу « Звезда ».

Он отметил, что, прежде чем говорить об участии России во втором саммите, нужно понять, что именно имел в виду президент Украины Владимир Зеленский.

«Первый саммит мира вовсе не был саммитом мира, поэтому, что он имеет в виду, надо сначала понять», — подчеркнул Песков.

Зеленский заявлял, что российская делегация должна принять участие во втором саммите по решению конфликта на Украине. Однако лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал президента республики «сбавить тон». По его мнению, Зеленский выбрал неправильную формулировку для приглашения России на мирный саммит. Слово «должны» здесь неуместно, подчеркнул он. А корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли предположил, что украинские власти уже допускают возможность начала мирных переговоров с Россией.