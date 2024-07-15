Слуцкий призвал Зеленского сбавить тон после слов о России на мирном саммите

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал неправильный тон для приглашения России на второй саммит по урегулированию украинского конфликта. Слово «должны» здесь неуместно, написал в Telegram-канале лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Во-первых, тон абсолютно неприемлемый. Никакого „должны“! Зеленскому и его хунте Россия точно ничего не должна!» — написал он.

По словам депутата, российская сторона не будет участвовать «ни в каких так называемых саммитах на условиях киевских марионеток и их западных хозяев».

Слуцкий напомнил, что со стороны властей России не раз поступали заявления о готовности вести переговоры, но с учетом сегодняшних реалий, в том числе территориальных.

Лидер ЛДПР не слишком оптимистично оценил диалог с «просроченным» главарем украинского режима. Единственным легитимным институтом на Украине может выступать Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук.

Ранее Зеленский заявил, что делегация от России должна стать участником второго мирного саммита по урегулированию украинского конфликта.