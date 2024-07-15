Украина увидела необходимость в приглашении России на второй мирный саммит

Делегация от России должна стать участником второго мирного саммита по урегулированию украинского конфликта. Как сообщил Telegram-канал «Политика страны», с таким заявлением в ходе пресс-конференции выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он пояснил, что второй мирный саммит пройдет в ноябре 2024 года. Но перед этим украинские делегации проведут ряд встреч в Катаре, Турции и Канаде для выработки решений по вопросам энергетики, морскому коридору и гуманитарной сфере.

«Считаю, что представители России должны быть на втором саммите. Я ставлю задание, чтобы в ноябре у нас был полностью готовый план», — заявил Зеленский.

Первый мирный саммит по Украине прошел в середине июня в Швейцарии. По его итогам от подписания коммюнике встречи отказались представители Армении, Бахрейна, Бразилии, Ватикана, ЮАР, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Индонезии, Ливии, Мексики, Словакии и Таиланда. Отозвала свою подпись делегация Руанды.

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, комментируя подготовку Украиной второго мирного саммита, заявил, что участие российской делегации в этом мероприятии не предполагается. Он подчеркнул, что Россия считает предложенную Зеленским «формулу мира» нежизнеспособной, а все попытки ее протолкнуть на мировой арене рассматриваются как мошенничество.