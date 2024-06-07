Песков объяснил разницу между современным обострением и Карибским кризисом

Попытки США в противостоянии с Россией сохранить свое доминирующее положение довело мир до того, что он начал трещать по швам. Эта ситуация далека от Карибского кризиса, когда конкуренция шла между двумя державами. Об этом в интервью РБК на Петербургском международном экономическом форуме заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что в современной реальности никаких конкурирующих систем нет, поэтому США, осознав, что однополярный мир пришел к своему завершению, пошли на радикальные шаги.

«Сейчас все трещит по швам, все меняется, вот эти движения тех самых полюсов. Один полюс пока сохраняет, да, Америка — это гигантская экономическая сила, это самое большое военное государство», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что американцы начали терять свои позиции, частично из-за собственных ошибок, а также потому, что появились другие центры силы. Такое изменение привело в движение всю систему. Поэтому у нового кризиса совершенно другая сущность.

Песков добавил, что США в своем желании оставить за собой место гегемона уже не просто пытаются подавить Россию, а полностью уничтожить, вступив в реальную схватку.

«Украина — это маленький-маленький инструмент в этой вот такой экзистенциальной борьбе», — пояснил пресс-секретарь президента.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставляющие оружие на Украину западные страны услышали заявление президента России Владимира Путина о возможности поставки дальнобойного вооружения в граничащие с ними государства. Он добавил, что они начали внимательно изучать слова российского лидера, но уже поняли, что Россия не поступится своими интересами.