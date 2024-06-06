Кремль увидел реакцию Запада на ответ Путина об ударах по России

Заявление президента России Владимира Путина о передаче дальнобойного оружия в третьи страны, которые граничат с западными государствами, оказывающими военную помощь Украине, услышали все. Об этом в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента назвал ответ Путина одним из важнейших на встрече с руководителями международных информационных агентств.

«Это заявление четкое, недвусмысленное, легко считываемое, и оно было считано, судя по тому, как широко разошлось в мировых СМИ, в главных информационных сетях. Очевидно, что сейчас его пристально изучают», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства ясно дал понять странам Запада: им придется считаться с позицией России, своими интересами она не поступится.

Путин подчеркнул, что рассматривает вопрос передачи дальнобойного оружия в другие страны для чувствительных ударов по государствам, которые оказывают военную поддержку Украине. Он подчеркнул, что это станет ответом на обстрелы российской территории. При этом президент допустил, что меры могут оказаться совсем другими, так как окончательное решение еще не приняли.

Агентство Reuters сообщило о переброске российских военных кораблей и самолетов в Карибское море. По данным журналистов, речь идет о военных учениях с Кубой или Венесуэлой. При этом авторы отметили, что США предупреждения о предстоящем заходе в Карибский бассейн от российской стороны не получили.