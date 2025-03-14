Песков не подтвердил, что Келлога отстранили от переговоров по просьбе Москвы
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что советника президента США Дональда Трампа Кита Келлога отстранили от переговоров по инициативе России. Об этом он заявил во время брифинга, его процитировало РИА «Новости».
«Наверное, было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела, мы не имеем ни малейшего намерения. <…> Это их решение, кого назначать, кого не назначать и так далее», — сказал он.
Политолог-американист Малек Дудаков ранее предположил, что Кита Келлога могли отстранить от переговоров по вопросу решения украинского конфликта, поскольку его сделали «крайним» и ответственным за перепалку президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете.
Накануне вместо Кита Келлога на встречу с президентом России в Москву прилетел американский спецпосланник Стив Уиткофф. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что его цель — убедить подписать соглашение о прекращении огня на Украине.