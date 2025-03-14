Песков не подтвердил, что Келлога отстранили от переговоров по просьбе Москвы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что советника президента США Дональда Трампа Кита Келлога отстранили от переговоров по инициативе России. Об этом он заявил во время брифинга, его процитировало РИА «Новости» .

«Наверное, было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела, мы не имеем ни малейшего намерения. <…> Это их решение, кого назначать, кого не назначать и так далее», — сказал он.

Политолог-американист Малек Дудаков ранее предположил, что Кита Келлога могли отстранить от переговоров по вопросу решения украинского конфликта, поскольку его сделали «крайним» и ответственным за перепалку президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете.

Накануне вместо Кита Келлога на встречу с президентом России в Москву прилетел американский спецпосланник Стив Уиткофф. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что его цель — убедить подписать соглашение о прекращении огня на Украине.