В США озвучили цель визита спецпосланника Трампа в Москву

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф в ходе визита в Москву планирует «убедить» Россию подписать соглашение о прекращении огня на Украине. Об этом в эфире телеканала Fox News заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Наша команда активно работает. Господин Уиткофф направляется в Москву на этой неделе, чтобы убедить Россию заключить это соглашение. Мы надеемся, что они согласятся», — сказала она.

При этом пока неизвестно, с кем именно Уиткофф намерен встретиться в Москве.

До этого в США заявляли, что Киев согласился на полное прекращение огня и долгосрочный мирный план, а теперь дело за Москвой.

Ранее Трамп сообщил об отправке американских эмиссаров в Москву, которые будут добиваться прекращения огня на Украине. Он добавил, что Вашингтон надеется получить согласие России.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила, что в ближайшие дни могут состояться переговоры с представителями США.