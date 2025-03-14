«Передал сигналы для Трампа». В Кремле раскрыли детали встречи Путина и Уиткоффа

Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа

Президент России Владимир Путин встретился с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом поздно вечером 13 марта. Значение беседы оценил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил РБК.

Встреча российского лидера и Уиткоффа прошла в Кремле в закрытом формате. Представитель Белого дома сообщил Путину дополнительную информацию от американских властей.

«Через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа», — добавил Песков.

По словам представителя Кремля, после того как спецпосланник доведет до президента США Дональда Трампа данные от российской стороны, США и Россия начнут определяться со сроками проведения разговора между лидерами государств.

Уиткофф прилетел в Москву накануне днем. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что его цель — убедить подписать соглашение о прекращении огня на Украине.