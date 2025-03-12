Американист Дудаков предположил, что полномочия Келлога передадут Стиву Уиткоффу

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с RT предположил, что Кита Келлога могли отстранить от переговоров по Украине, поскольку сделали его крайним и ответственным за перепалку президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Овальном кабинете.

Собеседник считает, что полномочия Келлога будут передаваться Стиву Уиткоффу, ближайшему другу Трампа.

«Его полномочия будут передаваться в основном Стиву Уиткоффу, ближайшему другу Трампа по нью-йоркскому бизнесу и человеку, которому Трамп в большей степени доверяет, чем всем остальным в своей команде», — сказал Дудаков.

Это не означает, что Келлога не будет в публичном пространстве. Это означает, что он не будет участвовать в переговорном процессе, добавил Дудаков.