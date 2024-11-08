Песков назвал официальным поздравление Трампа с избранием от Путина

Поздравление президента России Владимира Путина американского политика Дональда Трампа с победой на выборах в США можно считать официальным. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Все, что говорит президент, — это официально», — сказал представитель Кремля.

Во время участия в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США. Он назвал заявления политика заслуживающими внимания за стремление завершить украинский кризис и восстановить отношения с Россией.

В рамках заседания Путин напомнил, что Россия не портила отношения с Соединенными Штатами и не вводила ограничений, писали «Известия». Глава государства указал, что Москва всегда открыта для восстановления отношений с Вашингтоном, однако инициативу должны первыми проявить американцы.

Трамп, в свою очередь, также допустил, что разговор с Путиным состоится после победы на выборах президента США. Он добавил, что пока не общался с российским лидером.