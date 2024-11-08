Путин оставил за США право сделать шаг навстречу России

Путин: Россия не портила отношений с США и открыта к их восстановлению

Россия открыта к диалогу с США, однако первый шаг должны сделать американцы. Президент Владимир Путин сообщил на заседании дискуссионного клуба «Валдай», что именно они ответственны за разлад.

«Что касается возможности восстановления отношений с Соединенными Штатами, мы для этого открыты. Но в значительной степени мяч на стороне Соединенных Штатов, потому что мы с ними отношений не портили», — сказал он.

Президент напомнил, что Россия не вводила против США никаких ограничений и санкций, никогда не разжигала в их окрестностях вооруженных конфликтов. Он выразил надежду на то, что Белый дом осознает, что этого лучше не делать во избежание глобальных конфликтов.

Путин добавил, что Россия готова выстраивать отношения с Японией. Он назвал эту страну естественным партнером из-за географического положения.

Заседание клуба «Валдай» прошло в Сочи. Путин общался с его участниками рекордно долго — больше четырех часов.