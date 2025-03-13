Песков исключил разговор между Путиным и Трампом 13 марта
Песков: телефонный разговор Путина и Трампа 13 марта не ожидается
Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом 13 марта не ожидается. Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
На соответствующий вопрос пресс-секретарь президента ответил отрицательно.
Аналогичную информацию журналистам озвучил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.
«Сегодня — нет», — сказал он.
Ранее по итогам переговоров в Саудовской Аравии Трамп заявил, что увидел со стороны Украины готовность к перемирию и теперь ждет реакции России. По его словам, американская делегация уже направилась в Москву.
В МИД РФ подтвердили, что в ближайшие дни возможные новые контакты с США. Песков ранее допустил проведение личных контактов Трампа с Путиным.