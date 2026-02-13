Песков анонсировал новый раунд переговоров по Украине на следующей неделе

Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится на следующей неделе. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам.

«По месту и точным датам мы вас сориентируем. Но, действительно, это будет следующая неделя», — процитировало его РИА «Новости».

Ранее издание Politico со ссылкой на источник написало, что встреча делегаций России, США и Украины может пройти в Майами или Абу-Даби. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Также Politico утверждало, что США не станут предоставлять Киеву гарантии безопасности до достижения договоренностей о мире с Россией.

Предыдущие два раунда переговоров состоялись в столице ОАЭ 23–24 января и 4–5 февраля. Оба раза встречи проходили в закрытом режиме без участия прессы. Стороны не раскрывали детали обсуждаемых вопросов, но называли диалог продуктивным.