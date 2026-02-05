Песков заявил, что подводить итоги переговоров в Абу-Даби пока рано

Переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби продолжаются, и делать какие-либо выводы пока преждевременно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости» .

«Переговоры продолжаются сегодня, поэтому рано пока подводить какие-то итоги», — сказал представитель Кремля.

Российская делегация находится на постоянной связи и оперативно информирует президента России Владимира Путина о ходе консультаций.

В Абу-Даби стартовал второй день переговоров в трехстороннем формате. ТАСС со ссылкой на источники подтверждают, что работа продолжается в тех же рамках, что и накануне. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что стороны сосредоточены на ранее обозначенных вопросах и пообещал озвучить результаты позже.