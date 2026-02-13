США не дадут Киеву гарантии безопасности без мирного соглашения с Россией

Соединенные Штаты не станут предоставлять Украине гарантии безопасности, пока Киев не достигнет договоренностей о мире с Россией. Об этом со ссылкой на европейских и американских чиновников сообщила Politico.

Один из собеседников подчеркнул, что президент США Дональд Трамп хочет использовать гарантии безопасности как рычаг давления президента Украины.

«Он хочет согласовать и закрепить многие моменты, прежде чем подписывать соглашение. Он не хочет подписывать его просто так, тем более если оно помешает переговорам. Какой в этом смысл?» — пояснил источник Politico.

При этом главным спорным вопросом на переговорном треке все еще остается вопрос о территориях.

«Обе стороны настаивают на своем, но я думаю, все чувствуют, что возможность двигаться дальше есть», — добавил собеседник газеты.