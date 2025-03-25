Песков анонсировал новое заявление по итогам переговоров России с США

Песков: Кремль опубликует еще одно заявление после контактов с США в Эр-Рияде

Фото: РИА «Новости»

Россия и США продолжают конструктивное взаимодействие. Скоро будет опубликовано новое заявление, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Российская и американская стороны в рамках текущих контактов работают в конструктивном и позитивном ключе», — сказал он.

По словам Пескова, в рамках взаимодействия России и США подготовлен еще один документ, его обнародуют в ближайшее время.

Ранее на сайте Кремля опубликовали первое официальное заявление по итогам российско-американских в Эр-Рияде. Стороны договорились в рамках Черноморской сделки обеспечить безопасность судоходства. Также запланирована работа по расширению доступа к портам.

Кроме того, Россия и США согласовали список объектов, попадающих под действие временного прекращения огня по энергосистеме. Мораторий будет действовать в течение 30 суток, начиная с 18 марта.

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