Песков анонсировал новое заявление по итогам переговоров России с США

Песков: Кремль опубликует еще одно заявление после контактов с США в Эр-Рияде

«Российская и американская стороны в рамках текущих контактов работают в конструктивном и позитивном ключе», — сказал он.

По словам Пескова, в рамках взаимодействия России и США подготовлен еще один документ, его обнародуют в ближайшее время.

Ранее на сайте Кремля опубликовали первое официальное заявление по итогам российско-американских в Эр-Рияде. Стороны договорились в рамках Черноморской сделки обеспечить безопасность судоходства. Также запланирована работа по расширению доступа к портам.

Кроме того, Россия и США согласовали список объектов, попадающих под действие временного прекращения огня по энергосистеме. Мораторий будет действовать в течение 30 суток, начиная с 18 марта.