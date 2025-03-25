Россия и США согласовали список попадающих под действие моратория объектов

Россия и США согласовали список объектов, подпадающих под действие временного прекращения огня по энергосистеме. Перечень опубликовали на сайте Кремля.

В него вошли нефтеперерабатывающие предприятия, нефте-, газопроводы и хранилища, вырабатывающая и передающая электричество инфраструктура, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.

По данным Кремля, временный мораторий действует в течение 30 суток, начиная с 18 марта 2025 года. По взаимной договоренности его могут продлить.

В случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона имеет право освободить себя от обязательств по его соблюдению.

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров по телефону с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал предложение об отказе от ударов по энергообъектам на 30 дней.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что принял предложение об отказе от взаимных ударов по инфраструктуре. По его словам запрет на обстрел энергетических объектов начал действовать с 25 марта.