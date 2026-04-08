В Иране сообщили о прогрессе в переговорах с США

Посол Ирана Могадам: в переговорах Тегерана и Вашингтона наметился прогресс

В процессе урегулирования конфликта между США и Ираном наметился определенный прогресс. Об этом заявил иранский посол в Пакистане Реза Амири Могадам в соцсети X .

«На данный момент это шаг вперед от критического, деликатного этапа», — написал посол.

Могадам призвал следить за дальнейшим развитием ситуации. Дипломат подчеркнул, что на следующем этапе риторика сторон вполне может измениться.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном. Американский лидер уточнил, что Иран якобы готов обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, Вашингтон получил от Тегерана предложение из 10 пунктов, которое может лечь в основу будущих переговоров.

До этого в конгрессе США призвали немедленно остановить безрассудную войну с Ираном, причем безо всяких условий.