Переговоры США и Украины в Эр-Рияде оказались недолгими

Делегации Украины и США завершили очередной раунд переговоров в Эр-Рияде. Об этом со ссылкой на источник сообщил телеканал Al Arabia .

По данным «Украинской правды», представители двух стран общались около двух часов.

Журналисты напомнили, что первый раунд переговоров США и Украины прошел в минувшее воскресенье, 23 марта. Украинская делегация осталась в Саудовской Аравии для обсуждения итогов диалога американцев с делегацией из России. Эта встреча состоялась в минувший вторник, 24 марта, и продолжалась более 12 часов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что одной из тем встречи в Саудовской Аравии стало возобновление Черноморской инициативы. Он по подчеркнул, что речь идет о прекращении боевых действий в акватории для обеспечения безопасности судоходства.

По данным агентства Bloomberg, стороны также обсуждали детали о взаимном прекращении обстрелов энергетической инфраструктуры России и Украины на срок в 30 дней.

Эти темы в ходе последнего телефонного разговора поднимали президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Песков отмечал, что встреча в Эр-Рияде носила технический характер, поэтому подробности диалога раскрывать не станут. Он добавил, что сейчас представители России вернулись в Москву, где выступили с докладом по итогам переговоров, их сейчас внимательно изучают.