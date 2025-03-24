Песков раскрыл смысл Черноморской инициативы

Смысл Черноморской инициативы заключается в первую очередь в обеспечении безопасности судоходства. Об этом заявил официальной представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, сообщили «Известия» .

«Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня вопрос Черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы. <…> Это в первую очередь безопасность судоходства», — сказал пресс-секретарь российского президента.

Песков подчеркнул, что предложение по Черному морю исходило от американского президента Дональда Трампа, а российский лидер Владимир Путин дал на это согласие.

По словам пресс-секретаря президента России, для урегулирования украинского кризиса еще предстоит проработать большое количество различных аспектов. Определенной части вопросов посвящены переговоры в Эр-Рияде между российской и американской делегациями 24 марта.

«Информация по итогам этих контактов будет незамедлительно доложена главе государства», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что команда украинских переговорщиков не собирается встречаться с представителями российской делегации в Эр-Рияде.