Кремль отказался раскрыть содержание переговоров США в Эр-Рияде

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде носили технический характер, поэтому раскрывать их содержание стороны не намерены. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что делегации уже вернулись в свои страны и сообщили об итогах прошедшей встречи.

«Итоги состоявшихся длительных российско-американских переговоров доложены по столицам», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что журналистам не стоит ждать раскрытия подробностей встречи, так как она носила технический характер с большим количеством деталей, которые выпускать в публичный доступ не станут. Окончательное решение примут после внимательного изучения деталей доклада вернувшейся делегации.

«Сейчас доклады, сделанные в столице, анализируются, и уже потом можно будет говорить о каких-то пониманиях», — добавил Песков.