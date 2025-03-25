Кремль отказался раскрыть содержание переговоров США в Эр-Рияде
Песков: переговоры России и США не раскроют из-за технического характера диалога
Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде носили технический характер, поэтому раскрывать их содержание стороны не намерены. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что делегации уже вернулись в свои страны и сообщили об итогах прошедшей встречи.
«Итоги состоявшихся длительных российско-американских переговоров доложены по столицам», — заявил Песков.
Представитель Кремля добавил, что журналистам не стоит ждать раскрытия подробностей встречи, так как она носила технический характер с большим количеством деталей, которые выпускать в публичный доступ не станут. Окончательное решение примут после внимательного изучения деталей доклада вернувшейся делегации.
«Сейчас доклады, сделанные в столице, анализируются, и уже потом можно будет говорить о каких-то пониманиях», — добавил Песков.
В минувший понедельник, 24 марта, официальный представитель Кремля сообщил, что одной из тем встречи в Эр-Рияде станет возобновление Черноморской инициативы, предусматривающей обеспечение безопасности судоходства.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники уточнило, что также делегации России и США обсуждали детали прекращения ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней. Эти вопросы подняли в ходе последней беседы по телефону президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.