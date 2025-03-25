Bloomberg раскрыл темы переговоров России и США в Саудовской Аравии

Bloomberg: РФ и США обсудили остановку ударов в Черном море и по энергообъектам

Главными темами переговоров делегаций России и США в Эр-Рияде стали согласование условий по приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Украины на 30 дней и прекращение ведения огня в Черном море на такой же срок. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg .

Собеседники журналистов не раскрыли, к каким договоренностям пришли стороны, но отметили, что сегодня американцы проведут новый раунд переговоров с представителями Украины.

О том, что одной из тем встречи в Эр-Рияде стала Черноморская инициатива, заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он пояснил, что вернуться к идее предложил президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с российскими лидером Владимиром Путиным.

«Именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что решение этого вопроса повысит безопасность судоходства в Черном море.

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде завершились в минувший понедельник, 24 марта. Встреча продолжалась более 12 часов. Россию на ней представили бывший заместитель министра иностранных дел, член Совета Федерации Григорий Карасин и советник руководителя ФСБ Сергей Беседа.

Переговоры со стороны США вели директор по планированию политики Госдепа Майкл Антон и помощники представителя по национальной безопасности Майка Уолтца и специального представителя президента по Украине Кита Келлога.

Телеканал CBS и источник РИА «Новости» сообщали, что совместное заявление делегаций по итогам переговоров выпустят во вторник, 25 марта.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объявила, что подробности встречи в Эр-Рияде раскроет глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в интервью Первому каналу.