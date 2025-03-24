Переговоры между российской и американской делегациями начались в Эр-Рияде

Al Arabiya: в Эр-Рияде проходит новый этап переговоров России и США

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде начались переговоры между российской и американской делегациями. Об этом заявил Al Arabiya .

«Официальные представители США и России начали переговоры в Саудовской Аравии, направленные на достижение прогресса в вопросе всеобъемлющего прекращения огня на Украине», — сообщил телеканал.

Встреча проходит в закрытом формате в здании отеля Ritz-Carlton.

Российскую делегацию в рамках рабочей встречи представляют глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что дипломатов подбирал лично президент России Владимир Путин.

Экспертная группа от Соединенных Штатов состоит из Эндрю Пика, старшего директора Совета национальной безопасности Белого дома, и Майкла Антона, высокопоставленного сотрудника Госдепартамента.

В беседе с 360.ru журналист и политолог Юрий Светов обозначил главную задачу переговоров как «превращение идеи частичного прекращения огня в работающий проект».