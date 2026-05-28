Переговорщики США и Ирана согласовали проект меморандума

Переговорщики Соединенных Штатов и Ирана согласовали проект меморандума о взаимопонимании, он ждет согласования лидеров двух стран. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на портал Axios.

Речь идет о 60-дневном меморандуме о взаимопонимании, который предусматривает продление режима прекращения огня и начало переговоров по иранской ядерной программе.

В документе есть пункты об открытии Ормузского пролива и его разминировании в 30-дневный срок. Также Вашингтон обязуется обсудить снятие санкций с Ирана и разморозку его активов, а Тегеран — начать переговоры о проблеме обогащения урана и отказе от его запасов.

Ранее американские военные на фоне переговорного процесса дважды наносили удары по территории Ирана, в ответ КСИР обстреляли военную базу США.