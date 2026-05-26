«В целях самообороны». США ударили по Ирану

США атаковали военные объекты в Иране на фоне переговоров о мире

Американские военные нанесли серию ударов по югу Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Центральное командование США (CENTCOM).

Взрывы прогремели в районе стратегически важного Ормузского пролива. По словам представителей Пентагона, атака была проведена в целях самообороны для защиты американских солдат.

Целями ударов стали иранские ракетные стартовые позиции. Также военные США уничтожили боевые катера, которые пытались установить в водах морские мины.

Официальный представитель ведомства Тимоти Хокинс подчеркнул, что США продолжают защищать свои силы. При этом он добавил, что американские войска проявляют сдержанность.

«Американские войска нанесли удары в целях самообороны на юге Ирана, чтобы защитить наших военнослужащих от угроз со стороны иранских сил», — повторил Хокинс в ответ на вопрос журналиста о целях ударов.

Военная акция совпала по времени с важными мирными переговорами. Вашингтон и Тегеран пытаются договориться о прекращении боевых действий. Предположительно, этот диалог находится уже на завершающей стадии.