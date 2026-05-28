Иран заявил об ответном ударе по авиабазе США

Вооруженные силы Ирана нанесли удар по авиабазе США, с которой ночью американские военные атаковали иранскую территорию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

В КСИР пояснили, что предприняли атаку в ответ на действия США, которые обстреляли объект близ аэропорта города Бендер-Аббас.

Ранее официальный представитель Пентагона Тимоти Хокинс заявил, что обстрел предприняли в целях самообороны, чтобы защитить американских солдат. Он подчеркнул, что США продолжают защищать свои силы и проявляют сдержанность. Военная акция совпала по времени с мирными переговорами между Вашингтоном и Тегераном.